alyona alyona насмішила реакцією на привітання з 30-річчям: "Я з голою задницею лежу"

Подружки артистки влаштували їй вранці сюрприз.

Сьогодні, 14 червня, день народження святкує українська реп-виконавиця alyona alyona.

Наразі знаменитість перебуває у Туреччині, куди поїхала днями разом з близькими подружками. Вранці дівчата прийшли привітати Альону, проте реакція зірки дещо здивувала.

Подруги alyona alyona увірвалися до номера виконавиці з кульками, криками та стрічками. Однак Альона лежала на ліжку і дивилася у телефон і ніяк не відреагувала. Хіба що сказала: "Я з голою задницею лежу, дівчата". Цим кумедним фрагментом реперка поділилася у сторіс своєї сторінки в Instagram.

Також Альона розповіла, що у свій ювілей разом з подругами вирушила до міста Фетхіе, а там насолоджувалася панорамним виглядом.

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

Окрім того співачка розповіла про те, чого досягла і до чого ще прагне у свій вік:

"30 - це такий собі зріз. Ніби пів життя за плечима. Багато де жила, маю багато друзів, маю найрізноманітніший досвід роботи, можу говорити про важливі речі на всю Україну та за її межі, кохана та кохаю, маю крутезну команду і цілий вагон планів на наступні 30 років. Щаслива. Це головне. Щось не встигла ще. Щось взагалі не вдалося (схуднути, наприклад на 29 кг). Але хто стукає - тому відчинять. А я стукаю регулярно", - зазначила Альона.

instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona топлес засвітила бюст у ванні посеред оголених ляльок Барбі. Реперка поміркувала про стандарти краси.

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