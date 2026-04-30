alyona alyona несподівано позбулася довгого волосся й стала блондинкою

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Реклама

Реперка alyona alyona кардинально змінила імідж і здивувала шанувальників несподіваним перевтіленням.

Після звичного образу з темним довгим волоссям артистка постала в новому стилі — зі світлим коротким волоссям і яскравим макіяжем. Над змінами працював зірковий візажист Єгор Андрюшин, який і показав результат у своєму Instagram.

На кадрах реперка спершу з’являється без макіяжу, а вже за мить — у повністю оновленому образі з елегантною укладкою. Сам Андрюшин назвав це перевтілення максимально неочікуваним і поцікавився думкою підписників. Зі свого боку виконавиця зізналася, що з короткою зачіскою її ще ніхто не бачив, тож для неї це також новий досвід. Щоправда, вочевидь, такий експеримент лише тимчасовий.

Реклама

Єгор Андрюшин і alyona alyona до та після перевтілення / © instagram.com/egor_mua

У коментарях фанати одразу відреагували на зміни — багато хто засипав артистку компліментами та навіть порівняв її із закордонними зірками. Водночас частина шанувальників зазначила, що їм до вподоби також і природний образ зірки без макіяжу.

Їй так личить

Схожа на P!nk

Так також гарно, але без макіяжу вона щира

Нагадує Мадонну у хороші часи

Новини партнерів