- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 479
- Час на прочитання
- 1 хв
alyona alyona несподівано позбулася довгого волосся й стала блондинкою
Зірка наважилася на тимчасовий експеримент під наглядом майстра.
Реперка alyona alyona кардинально змінила імідж і здивувала шанувальників несподіваним перевтіленням.
Після звичного образу з темним довгим волоссям артистка постала в новому стилі — зі світлим коротким волоссям і яскравим макіяжем. Над змінами працював зірковий візажист Єгор Андрюшин, який і показав результат у своєму Instagram.
На кадрах реперка спершу з’являється без макіяжу, а вже за мить — у повністю оновленому образі з елегантною укладкою. Сам Андрюшин назвав це перевтілення максимально неочікуваним і поцікавився думкою підписників. Зі свого боку виконавиця зізналася, що з короткою зачіскою її ще ніхто не бачив, тож для неї це також новий досвід. Щоправда, вочевидь, такий експеримент лише тимчасовий.
У коментарях фанати одразу відреагували на зміни — багато хто засипав артистку компліментами та навіть порівняв її із закордонними зірками. Водночас частина шанувальників зазначила, що їм до вподоби також і природний образ зірки без макіяжу.
Їй так личить
Схожа на P!nk
Так також гарно, але без макіяжу вона щира
Нагадує Мадонну у хороші часи
