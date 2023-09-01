alyona alyona оголосила про паузу в музичній кар'єрі: "Пережиті стреси почали вилазити боком"

Реп-виконавиця alyona alyona оголосила про тимчасове припинення своєї музичної кар'єри.

Несподіваною новиною артистка спантеличила своїх шанувальників в Instagram. alyona alyona повідомила, що хоче взяти паузу в своїй творчості. За словами виконавиці, причиною такого рішення стали проблеми зі здоров'ям, які погіршилися внаслідок активних гастролей та постійних переїздів.

Поки що alyona alyona вирішила призупинити кар'єру усього на три місяці, а вже дали буде слідкувати за своїм станом. При цьому реперка пообіцяла фанам не зникати з соцмереж та медіапростору.

"Не буду розкривати всі подробиці, лиш скажу, що постійний перетин кордону витягнув із мене всі сили — як моральні, так і фізичні, а ще добряче вдарив по здоров'ю. Планую в листопаді витратити місяць на відновлення сил організму. У грудні хочу присвятити місяць творчості. Що буде в січні — ще не вирішила, але знаю точно, що на ці три місяці я не зникну з публічного поля. Я буду виходити в сторіз, розповідати, як я, що зі мною відбувається і взагалі, що говорять мої аналізи і т.д. Але я не буду давати концерти (можливо, тільки якісь винятки)", - сказала alyona alyona.

alyona.alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Виконавиця додала, що останнім часом багато приділяла уваги роботі, тож зараз має виділити більше часу для себе та своїх потреб.

"За останні півтора року я дуже мало приділяла часу тому, що турбує особисто мене. Особливо здоров'ю. І пережиті стреси почали вилазити боком — це я можу констатувати точно. Хочу себе підлампічити", - написала alyona alyona.

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