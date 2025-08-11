ТСН у соціальних мережах

alyona alyona оголосила про легендарне повернення на "Євробачення" в новому амплуа

Співачка наважилася допомагати талантам дітей.

alyona alyona

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Популярна українська реп-виконавиця alyona alyona знову причетна до міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", але цього разу — у новій ролі.

Так, минулого року виконавиця разом з Jerry Heil завоювала прихильність тисячі фанів з усього світу виступом з хітом "Teresa & Maria". А цього разу alyona alyona ділитиметься досвідом з юними талантами Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025". Зокрема, створюватиме для них конкурсні пісні. У фотоблогу артистка показала перші кадри з-за лаштунків.

Допис alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Допис alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Допис alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Допис alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

"Знову на "Євробаченні"? Так! Але цього разу — на дитячому. Маю велику честь бути сонграйтеркою Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025"! Це неймовірний досвід і що найкрутіше — знайомство з талановитими дітьми, які вже зараз вражають своїм талантом, голосом та професіоналізмом", — поділилася реперка.

Зазначимо, цього року до лонглиста "Дитячого Євробачення" потрапило 15 дітей віком від 9 до 15 років. Фінал міжнародного конкурсу відбудеться 13 грудня у столиці Грузії — Тбілісі.

