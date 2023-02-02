alyona alyona перенесла операцію і показалася на лікарняному ліжку

Українська реп-виконавиця alyona alyona розповіла шанувальникам, що 1 лютого зробила операцію.

Артистка вийшла у сторіз в своєму Instagram і поділилася, що їй доведеться лягти під ніж хірурга. Що сталося з її здоров'ям, Альона не розповіла, проте наголосила, що до операції призвело самолікування.

"Зараз дуже легко почати займатися самолікуванням, тому що: "Ой, ми в Європі, лікар далеко...". Знайте, що в деяких випадках це призводить до поганих результатів, а в деяких - і до летальних. Не робіть цього! Не будьте як я! Йдіть до лікаря!" – закликала прихильників виконавиця.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Після операції alyona alyona вийшла на зв'язок з шанувальниками і повідомила, що з нею все гаразд: "Операція була вчора, зараз зі мною все добре. Подробиці не запитуйте – не буду розповідати. Я жива-здорова, трішечки десь щось болить, але все буде добре", - коротко сказала Альона і показалася на лікарняному ліжку.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Також зірка похвалилася, що вона здавала аналізи на тиск, які показали, що в неї тиск як у космонавта – 117 на 80.

Нагадаємо, тиждень тому співачка Аліна Гросу поділилася, що вона після перенесеної операції у Києві в жовтні 2022 року, була змушена поїхати до госпіталю в Індії на реабілітацію.

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