alyona alyona переїхала до бойфренда та показала фото з коханим

Реперка розповіла про перший ранок в статусі людини, яка живе зі своїм хлопцем.

Українська реперка alyona alyona, яка зізналася, скільки витрачає на місяць, переїхала до свого бойфренда Дениса.

Виконавиця поділилася у своєму Instagram, що попри те, що вже живе з коханим, питання з речами поки що не вирішила.

"І хоч я уже живу у Дениса, частина моїх речей залишається на старій квартирі. Вперше в житті мій переїзд складався з трьох етапів: основну частину речей я перевезла до Дениса, іншу частину я повезла на Баришівку. Ще частина речей це мої знімальні луки, які я відвезу на склад до мого офісу. Залишився останній етап, приїхати до старої кімнати, вимити її та подякувати за все, що в ній відбувалося", – поділилася зірка.

instagram.com/alyona.alyona.official

Знаменитість також показала фото з коханим. На ньому Альона Савраненко постала у спортивному костюмі із вазоном в руках. Зі свого боку, Денис закрив обличчя пакетами з речами обраниці.

alyona alyona з хлопцем / instagram.com/alyona.alyona.official

Крім того, виконавиця розповіла про перший ранок в статусі людини, яка живе зі своїм хлопцем.

"Перший ранок був дуже приємним і чудовим. Тепер я розумію, чому Денис — це та людина, з якою мені дійсно хочеться жити довго і щасливо. Тепер кожну ніч перед сном я проводжу час зі своєю людиною", – зізналася вона.

Нагадаємо, раніше ЗМІ розсекретили загадкового бойфренда alyona alyona. Ним виявився репер-початківець YOXDEN.

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