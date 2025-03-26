alyona alyona після схуднення знову набрала 17 кіло і пояснила, через що це сталося

Українська реперка alyona alyona зізналась, що після стрімкого схуднення її вага повернулася.

Артистка у соцмережі Threads поділилася, що раніше їй вдалося позбутися 20 кілограмів. Утім, вага повернулася. Виконавиця знову набрала 17 кіло. Сталося це через проблеми з психологічним здоров'ям зірки, через які артистка приймала антидепресанти. Утім, хоч вага виконавиці й повернулася, але вона не відмовилася б ліків, адже вони допомогли їй поліпшити стан. alyona alyona говорить, що коли почуватиметься чудово, то і ваги позбутися, і працюватиме добре, і перебуватиме в чудових стосунках із рідними та колегами.

"Я нагребла 17 кг з 20 скинутих до антидепресантів. Проте, нізащо не змінила б все в інший бік. Бо жага до життя зараз допоможе і скинути набране, а то й більше, і нормально працювати і віддавати, і бути норм в стосунках та колективі, і просто цінувати життя та кожен важливий момент", - поділилася артистка.

Допис alyona alyona

alyona alyona ділиться, що наразі її лікування ще триває. Зокрема, попереду на неї чекає ще чимало досліджень і консультацій у психіатра. Та реперка переконана, що зі всім впорається.

"Попереду багато досліджень. Повторна консультація у психіатра, бо виліз назовні РДУГ (розлад дефіциту уваги та гіперактивності – прим. ред.), здається, ще з чимось переплетений. Проте, немає "нещастя", а це означає, що все можна променеджерити", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona заговорила про поповнення в родині. Артистка зізналась, коли це станеться.

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