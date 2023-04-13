alyona alyona похизувалася коштовними знахідками на секонд-хенді: "Не втрималася і купила"

Реп-виконавиця alyona alyona похизувалася речами, які знайшла та придбала на секонд-хенді.

В Instagram-stories артистка розповіла, що побувала на станції метро "Лісова". Там вона знає одне місце, де продають коштовні прикраси, які були у використанні. alyona alyona зайшла до магазину та прикупила собі дещо зі срібла.

"Я була б не я, якби я не була на "Лісовій", не зайшла на секонд. Тут є точка срібла, що було у використанні. Я давно не була. Прийшла, а тут скільки всього привезли. Я не втрималася і купила собі таку красу", - поділилася знаменитість.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

У секонд-хенді артистка придбала собі срібний комплект, а саме сережки та браслет.

"Це сережки і браслетик гарний. Я таке люблю", - додала виконавиця.

Ось такі знахідки alyona alyona на секонд-хенді / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona поділилася радісною новиною. Зірка стала хрещеною мамою. Таїнство відбувалося у Польщі. Артистка показала, як у сусідній країні минуло хрещення дитини.

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