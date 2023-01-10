alyona alyona показала архівні дитячі фото та розповіла про свої досягнення

Артистка уявила, яким би в неї був діалог із самою собою, але з минулого.

Українська реперка alyona alyona долучилася до популярного в Мережі тренду, аби показати власні досягнення.

Зокрема, виконавиця уявила, якою була б у неї розмова, аби вона теперішня зустрілася із самою собою у минулому, та показала в Instagram відповідне відео.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Так, alyona alyona досягла своєї мрії та стала артисткою, чиї пісні знають не лише в Україні, а й далеко за її межами.

alyona alyona у дитинстві / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Також реперка не лише поборола свою невпевненість, а й допомагає іншим це зробити.

alyona alyona у дитинстві / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

А в кінці відео знаменитість дала важливу обіцянку – ніколи не опускати руки.

alyona alyona у дитинстві / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

До речі, alyona alyona також у ролику показала свої архівні дитячі різноманітні фото, які були зроблені в різні часи.

Нагадаємо, нещодавно реперка дещо засмутила прихильників. Артистка зробила собі детокс від соціальних мереж і на деякий час покинула Instagram. Знаменитість зізналась, що буде частенько вдаватися до такої практики.

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