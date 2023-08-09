alyona alyona показала чесне фото в бікіні без фільтрів та фотошопу: "Я, напевно, на 9 з 10"

Українська реп-виконавиця alyona alyona поділилася своїм чесним фото у купальнику без фотошопу та фільтрів.

Таким чином артистка доєдналася до негласного флешмобу зірок, який набув популярності в Мережі після скандалу з Володимиром Остапчуком, Богданом Буше та Позитивом.

В Instagram Альона розмістила кадр, зроблений влітку десь під час відпочинку на природі. На знімку реперка зображена в купальнику. Альона сидить на траві і їсть кавун:

"Я, напевно, на 9/10. Хоч ноги і піся у мене блищать без волосся, зате живіт трохи стирчить і не дає вам це побачити. P.S.: А взагалі, обмежені люди завжди намагаються обмежити інших, але є люди без меж. Вони не оцінюють інших людей, живуть собі у мирі й гармонії з собою та іншими", - підписала кадри співачка.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Також Альона зазначила, що якщо людина себе любить і приймає, то лише їй вирішувати, що робити зі своїм тілом:

"Але коли ти любиш себе і приймаєш себе – лише тобі вирішувати чи худнути, чи гладшати, чи голити ноги, чи не голити, чи збільшувати губи, чи робити ліпосакцію, чи робити будь-що зі своєю зовнішністю. Запам'ятайте раз і назавжди, ваше тіло – ваше діло", - наголосила Альона.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Своєю чергою, зіркові друзі підтримали реперку. "Я обожнюю тебе", - написав Володимир Дантес. "Ви з кавуном мейд май дей", - зізналася Даша Астаф'єва. "Бляха, це круто!" – поділилася емоціями Оля Полякова.

Нагадаємо, що відома бандуристка KRUTЬ днями вперше показала свої шрами на ногах. Співачка знялася у спідньому і розповіла, як у 8-річному віці вилила на себе окріп.

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