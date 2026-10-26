alyona alyona показала фігуру в білизні до операції зі зменшення шлунка: зворушливе звернення реперки

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Українська реперка alyona alyona поділилася відвертими фото, на яких показала, який вигляд мала до операції зі зменшення шлунка. Артистка також розповіла про непростий шлях до прийняття себе.

Так, нещодавно виконавиця повідомила, що перенесла баріатричну операцію та планує знизити вагу до 80 кг. Раніше вона також розповідала, що важила понад 100 кг. Нині реперка перебуває під наглядом медиків, а тим часом вирішила відверто показати свою зовнішність до хірургічного втручання.

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У фотоблогу alyona alyona опублікувала кадри в білизні та звернулася до свого тіла як до близького супутника, з яким пройшла через різні періоди життя — від любові до неприйняття.

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«Моє дороге тіло. Я пишу тобі публічного листа, щоб всі бачили моє щире і справжнє відношення до тебе. Я знаю, що ти було дане мені таким ще років з 16, і ми з тобою пройшли через багато різних випробувань: від любові до ненависті, від самолюбування до самонасилля, від прийняття до змирення. І я любила, люблю і буду любити тебе любим, бо ти моє, бо ти мені комфортне, бо ти гладеньке і м’якеньке, бо ти оберігало мене завжди від ворожого і непепедбачуваного світу», — написала артистка.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Реперка наголосила, що впродовж років прагнула допомогти людям приймати різні типи фігур і бачити красу поза стандартами зовнішності. За її словами, разом із тілом вони стали частиною змін, завдяки яким в Україні дедалі помітнішими стали публічні жінки з різною комплекцією.

«Я весь цей час робила все для того, щоб люди прийняли тебе і такі самі інші тіла, щоб побачили красу і перестали постійно чогось від тебе вимагати. І ти знаєш, ми — команда. Бо ми реально виконали свою місію: поглянь, скільки відомих людей, блогерів, ведучих, моделей і різних публічних жінок в тілі тепер стали видимими в Україні. Вони розкуті, впевнені і безмежно надихаючі, йдуть своїм крутим шляхом», — поділилася alyona alyona.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Водночас виконавиця зазначила, що попереду на них чекає новий етап. Коли він завершиться, артистка планує розповісти про результати та подякувати всім, хто підтримував її й надихався її прикладом.

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«А у нас з тобою далі буде інша місія. І коли вона здійсниться — ми так само прозвітуємо перед всіма і скажемо дякую всім, хто довірився нам, надихнувся нами і пішов за нами. А зараз я дякую тобі. Для мене ти класне любе. Як і будь яке інше тіло. Так було, є і буде завжди», — підсумувала реперка.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

У коментарях підписники підтримали артистку та захопилися її відвертістю. Вони наголосили, що краса не залежить від цифри на вагах, а різноманітність зовнішності робить людей особливими.

Справа взагалі не у вазі і не в тілі. Якщо людина щаслива і сприймає себе, то вона найгарніша автоматично. Не зважаючи ні на що

Не можуть всі бути однаково худі. Це нудно, бо ми всі різні. Такі красиві жінки, як Ви, повинні бути однозначно!

Не знаю… Ви красуня! Ви дуже смілива та відверта! Я вами захоплююсь!

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona зізналась у ще одній майбутній операції після зменшення шлунка.

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