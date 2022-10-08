alyona alyona показала казашку, яка приголомшила читанням репу українською

Реп-виконавиця alyona alyona поділилася з шанувальниками відео, у якому казашка майстерно читає реп з композиції Альони та гурту Kalush Orchestra "Гори" українською мовою.

Дівчина зробила це настільки вдало, що навіть не чутно акценту. "Як вам те, що казахи вивчають українську?" – підписала відео Альона.

Ролик, який мешканка Казахстану запостила у свій TikTok, вона почала зі слів "Мене попросили щось сказати українською, а що раптом…" пише дівчина і починає читати реп українською.

@deam.kitsune это была пятая попытка, но я все равно начала задыхаться ♬ оригинальный звук - KRISTINA

Зазначимо, що Казахстан активно підтримує Україну у повномасштабній війні, яку розв'язала країна-терористка Росія. Так от, раніше Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам воювати в Україні. Більше того, за участь у війні проти України там передбачено кримінальну відповідальність - від 5 до 10 років ув'язнення, можлива також конфіскація майна.

Також Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які рятуються від мобілізації. Окрім того, у Казахстані росіянам відмовляють в оренді квартири.

А дехто з казахів демонстративно співає українських пісень у Казахстані і продовжують глузувати з росіян.

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