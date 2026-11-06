alyona alyona показала нову вагу після операції на шлунку: скільки кілограмів втратила за два тижні

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Українська реперка alyona alyona продемонструвала перші зміни після баріатричної операції, яку перенесла наприкінці жовтня.

За два тижні після хірургічного втручання артистка побачила на вагах 120,7 кг — майже на 12 кілограмів менше, ніж до операції. Своїм результатом виконавиця поділилася в Instagram, опублікувавши серію світлин у спідній білизні. На них вона також показала актуальні цифри на вагах. Перед операцією, яку їй зробили 22 жовтня, вага Альони становила 132 кг.

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Водночас реперка наголосила: для неї важливі не стільки показники на вагах, скільки сам шлях до змін і формування нових звичок. Вона зізналася, що після хірургічного втручання регулярно отримує запитання про те, скільки вже вдалося скинути, однак не хоче зводити весь свій досвід лише до цифр.

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alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

«22.10 мені зробили операцію. І після цього щодня мене запитають: „Ну що, ти вже скільки скинула?“. Люди люблять приміряти на себе щось бажане. Навіть якщо й уявно. Але моя ціль — не цифри. А процес. Процес змін, нових навичок, перестановка пріоритетів. Процес вибору себе. Це головне. Дякую всім, хто прийшов сюди з добром і розділяє мій шлях», — зазначила артистка.

Проблеми з вагою супроводжували Альону ще з підліткового віку. Рішення про баріатричну операцію далося alyona alyona непросто. Раніше вона розповідала, що тривалий час відкладала хірургічне втручання, хоча медики радили розглянути такий варіант. До цього співачка пробувала різні способи схуднення: займалася спортом і навіть вдавалася до спеціальних ін’єкцій, проте бажаного результату досягти не вдавалося.

Виконавиця неодноразово наголошувала, що операція сама собою не гарантує остаточного розв’язання проблеми. Тепер вона зосереджена на поступових змінах, нових звичках і турботі про себе.

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