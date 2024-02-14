alyona alyona показала оригінальний подарунок від свого бойфренда до Дня закоханих

Артистка також поділилася, що є її мовою кохання.

Українська реп-виконавиця та одна з представниць України на "Євробаченні-2024" alyona alyona похизувалася подарунком від коханого до Дня святого Валентина.

Обранець Альони постарався презентувати їй, те що зірка любить більш за все. Ба більше, вигляд цього подарунку теж дуже потішив око виконавиці:

"Дивіться яка краса, які кольори. А знаєте що, я це все з’їм. А чого? Бо це зефір, а я люблю зефір, маршмелоу. Аж шкода, воно таке гарне", - захопливо розповіла Альона.

alyona alyona показала подарунок від коханого / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona показала подарунок від коханого / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Також до такого солодкого букету була додана валентинка, але тим, що там написано, реперка ділитися з шанувальниками не захотіла.

alyona alyona показала подарунок від коханого / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Разом з тим Альона поділилася, що коханому зробила аж два подарунки. Один вручила вже вчора ввечері, другий сьогодні мають доставити. Також артистка зізналася, що її мовою кохання є подарунки.

alyona alyona показала подарунок від коханого / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, у листопаді 2023 року alyona alyona зізналася, що закрутила новий роман. Артистка поділилася, що вони з обранцем познайомилися через соцмережі. Коханого Альони звуть Володимир. Він теж музикант і займається електронною музикою. В одному з інтерв’ю реперка зізнавалася, що не ховає коханого від суспільства, втім зайвий раз афішувати їхні стосунки не хоче. Ба більше, коханий Альони не є публічною людиною. За словами Альони, між ними виникла хімія в процесі суперечки через жанри музики. Зараз пара дуже закохана і щаслива, та живе разом.

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