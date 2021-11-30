alyona alyona показала себе юною та поміркувала про ідеального чоловіка

alyona alyona показала себе юною та поміркувала про ідеального чоловіка

Зірка поділилась архівним фото.

Українська реперка alyona alyona показала себе ще зовсім юною дівчинкою.

Так, у сторіз на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала архівне фото, на якому зображена разом зі своїм татком. Так, засмагла артистка позувала перед камерою у яскравій кофтинці.

alyona alyona у дитинстві / instagram.com/alyona.alyona.official

До слова, зірка поміркувала про те, яким повинен бути ідеальний чоловік. Як зізнається Альона, раніше вона вважала, що її обранець має бути схожим на батька.

"Коли була юною, мені завжди здавалось, що ідеал чоловіка – це чоловік, який схожий на тата. Такий самий зріст, статура, буде все вирішувати та фінансово допомагати", - поділилася знаменитість.

Наразі зірка говорить, що дещо змінила свої погляди. Вона запевнила, що щаслива у стосунках. Так, їй комфортно зі своїм обранцем, а головне – вони кохають одне одного.

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