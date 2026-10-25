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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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64
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2 хв

alyona alyona показала свій живіт після зменшення шлунка і зізналась у майбутній ще одній операції

Артистка розкрила, в якому зараз стані перебуває.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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alyona alyona

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реп-виконавиця alyona alyona після операції зі зменшення шлунка показала, який зараз вигляд має її живіт.

Так, днями артистка наважилась на хірургічне втручання. Зараз співачка поступово відновлюється після операції. Зокрема, в Instagram знаменитість показала, який зараз вигляд має її живіт, а також розповіла про свій стан. alyona alyona говорить, що почувається в цілому добре. Єдине, що співачка відчуває біль. Також в артистки охрипнув голос після операції. Зараз виконавиця поступово намагається рухатися та відпочиває.

«У мене другий день після операції. Мені вийняли дренаж, який у мене був. Я вам зараз покажу, які вавочки у мене є. І тут, і там тягне. В принципі, нічого страшного немає. Я п’ю воду винятково з трубочки. У мене охриплий голос через те, що у мене був загальний наркоз і була трубка, яка там щось наробила. А ще рентген показав, що у мене трішки бронхіту залишилось після болячки, який плавно хотів йти у хронічний. Жити буду! Ходити — ходжу, до туалету ходжу, я молодець! Трішки болить, як стою, але ходити треба, то я ходжу, а потім лягаю. Нічого страшного немає!» — ділиться зірка.

alyona alyona після операції зі зменшення шлунка / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona після операції зі зменшення шлунка / © instagram.com/alyona.alyona.official

До речі, після цієї операції на alyona alyona чекає ще одна. Виконавиця говорить, що свого часу їй видалили жовчний. Хоч співачка й стежила за своїм станом, однак в неї збільшилась печінка, яка обросла жиром. Окрім того, в артистки виявили грижу. Тож, коли знаменитість повністю відновиться, їй її видалятимуть.

«Мені вирізали жовчний, у мене добряче збільшена печінка після цього була, ще й так добряче жиром поросла, хоча я слідкувала. Але одна справа УЗД, а інша — коли наживо подивився хірург. У мене після операції на жовчному ще й грижа виявляється є, якась післяопераційна. Її вже треба буде видаляти через якийсь тривалий час після цієї операції, не одразу», — зізналась виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona пояснила, чому наважилась на операцію зі зменшення шлунка. Також артистка назвала бажану вагу.

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