Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

alyona alyona показала свого батька, на якого схожа як дві краплі

alyona alyona показала свого батька, на якого схожа як дві краплі

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Артистка привітала батька з ювілеєм.

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка днями показала квартиру, у якій жила до переїзду до бойфренда, розповіла про свято у її родині.

Так, батько зірки Олег відсвяткував день народження. Йому виповнилося 55 років. Про це артистка розповіла на сторінці в Instagram. Вона також поділилася архівними світлинами, на яких зображена разом з близькою людиною. Зазначимо, що Альона дуже сильно схожа на батька.

alyona alyona з батьком / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona з батьком / instagram.com/alyona.alyona.official

У своєму щільному графіку реперка знайшла час, аби заїхати в гості до батьків, та привітати близьку людину особисто. Звичайно, як і всі батьки, вони не відпустили доньку без гостинців.

alyona alyona з батьком / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona з батьком / instagram.com/alyona.alyona.official

Так, батько виніс Альоні власноруч вирощену картоплю, а мама надавала з собою консервації. До речі, маму реперка також засвітила у сторіс своєї сторінки в Instagram.

Мама alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official
Мама alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, раніше alyona alyona зізналася, що вже встигла познайомитися з батьками свого хлопця Дениса та навіть деякий час мешкала у них.

Наступна публікація