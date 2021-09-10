alyona alyona показала свого батька, на якого схожа як дві краплі

alyona alyona показала свого батька, на якого схожа як дві краплі

Артистка привітала батька з ювілеєм.

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка днями показала квартиру, у якій жила до переїзду до бойфренда, розповіла про свято у її родині.

Так, батько зірки Олег відсвяткував день народження. Йому виповнилося 55 років. Про це артистка розповіла на сторінці в Instagram. Вона також поділилася архівними світлинами, на яких зображена разом з близькою людиною. Зазначимо, що Альона дуже сильно схожа на батька.

alyona alyona з батьком / instagram.com/alyona.alyona.official

У своєму щільному графіку реперка знайшла час, аби заїхати в гості до батьків, та привітати близьку людину особисто. Звичайно, як і всі батьки, вони не відпустили доньку без гостинців.

alyona alyona з батьком / instagram.com/alyona.alyona.official

Так, батько виніс Альоні власноруч вирощену картоплю, а мама надавала з собою консервації. До речі, маму реперка також засвітила у сторіс своєї сторінки в Instagram.

Мама alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, раніше alyona alyona зізналася, що вже встигла познайомитися з батьками свого хлопця Дениса та навіть деякий час мешкала у них.

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