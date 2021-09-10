alyona alyona показала свого батька, на якого схожа як дві краплі

Артистка привітала батька з ювілеєм.
Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка днями показала квартиру, у якій жила до переїзду до бойфренда, розповіла про свято у її родині.
Так, батько зірки Олег відсвяткував день народження. Йому виповнилося 55 років. Про це артистка розповіла на сторінці в Instagram. Вона також поділилася архівними світлинами, на яких зображена разом з близькою людиною. Зазначимо, що Альона дуже сильно схожа на батька.
У своєму щільному графіку реперка знайшла час, аби заїхати в гості до батьків, та привітати близьку людину особисто. Звичайно, як і всі батьки, вони не відпустили доньку без гостинців.
Так, батько виніс Альоні власноруч вирощену картоплю, а мама надавала з собою консервації. До речі, маму реперка також засвітила у сторіс своєї сторінки в Instagram.
Нагадаємо, раніше alyona alyona зізналася, що вже встигла познайомитися з батьками свого хлопця Дениса та навіть деякий час мешкала у них.