alyona alyona показала свого нового бойфренда, який схожий на її колишнього, як дві краплі води

Українська реп-виконавиця alyona alyona вперше показала свого нового бойфренда, музиканта Володимира.

Світлинами з коханим артистка поділилася в інтерв'ю з Машею Єфросиніною. Виконавиця зізналась, що взагалі-то не ховає чоловіка від публіки. Однак вона не хоче висвітлювати особисте життя на показ. Це було їхнім спільним рішенням.

"Я його не ховаю. Просто я не хочу про це (стосунки – прим. ред.) вести регулярний контент, дописи якісь робити і робити сімейний блог, як у мене була спроба перед цим. Бо це вплинуло на стосунки. Я отримала досвід публічних стосунків, це завжди морально давить на тебе. Я вирішила, що про наступні стосунки я не хочу розповідати", - поділилася артистка.

Бойфренд alyona alyona

Новий бойфренд знаменитості теж музикант, щоправда, він займається електронною музикою. Тим не менш, пара навіть випустила спільний трек "Викину 2". Однак поєднувати творчість музиканти не планують.

"Він музикант. Ми разом робимо дуже трішечки музики. Трек "Викину 2" він дуже залетів. Зараз це трек концертний. Далі він пише більше електронну музику, а я у своїх ліричних треках.

Бойфренд alyona alyona

До речі, Володимир знайомий із колишнім бойфрендом alyona alyona, музикантом Yoxden. Їх поєднує спільна сфера діяльності. Однак деякі користувачі запримітили, що не лише цим схожі чоловіки, а й зовнішністю: "Нагадує мені її колишнього Дениса", "Щастя вам, але щось у нього є спільного з Yoxden", "а ви гарна пара".

"Так, вони знайомі. Це світ музикантів, що ж поробиш", - зазначила реперка.

alyona alyona з колишнім бойфрендом / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, alyona alyona зустрічалася з тік-токером Денисом, більш відомим під псевдонімом YOXDEN, майже рік. Пара навіть жила разом. Однак 14 лютого 2022 року артистка оголосила про розрив із бойфрендом. Причини знаменитість не стала називати.

alyona alyona з колишнім бойфрендом / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Із Володимиром alyona alyona почала зустрічатися вже під час повномасштабної війни. Вони познайомилися завдяки соцмережам. Закохані вже навіть живуть разом.

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