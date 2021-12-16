alyona alyona показала, як бойфренд ліг головою на її пишні груди, та зізналася йому в коханні

alyona alyona показала, як бойфренд ліг головою на її пишні груди, та зізналася йому в коханні

Парочка записала чергове смішне відео.

Реперка alyona alyona та її бойфренд, тік-токер Денис, він же YOXDEN, записали нове смішне відео.

У фотоблогу виконавиця розмістила ролик, де обранець притулився головою до її пишних грудей, поки зірка співає йому про кохання. На приспіві знаменитість почала енергійніше танцювати, втім, коханого це не спантеличило і він продовжив лежати, як на подушці.

"Люблю тебе, YOXDEN", – зізналася у коханні обранцю реперка. У відповідь, Денис надіслав Альоні смайлик у вигляді червоного сердечка.

Фоловери артистки зізналися, що публікація їх неабияк потішила: "Як м'яко йому", "Подушка безпеки", "Які ви класні!", "Ось як треба кохати".

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