alyona alyona показала, як пакувала речі та з'їжджала від колишнього бойфренда

YOXDEN допоміг переїхати реперці.

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка нещодавно оголосила про розрив стосунків зі своїм бойфрендом, тіктокером YOXDEN, показала, як з'їжджала від колишнього.

У своєму Telegram-каналі артистка розмістила відео, де зафільмовано, як зірка разом з ексом та друзями пакує свої речі та переїздить до нової квартири. Також наприкінці ролику колишні ніжно обіймаються та цілують одне одного.

"Раніше я переїздила раз в рік. Тепер раз в пів року. Тенденція не з найкращих. Але я завжди цінувала місця і людей, які мене на цих місцях приймали. І ще більше тих, хто постійно мені допомагали переїздити і тих, хто підтримує мене в такі моменти. Дякую вам", – розповіла виконавиця та додала, що поки що поживе сама в столиці, а там "побачить".

Також знаменитість розмістила два фото. Перше пара зробила, коли лише почала жити разом, а друге – під час переїзду виконавиці.

Нагадаємо, alyona alyona та YOXDEN були разом майже рік. Реперка зізналася, що відстань та розлука "пролили світло на правду", тому вони вирішили розійтися. Попри це, екси залишилися друзями.

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