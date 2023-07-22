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alyona alyona показала, як змінилася за рік після того, як відмовилася від м'яса

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Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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alyona alyona показала, як змінилася за рік після того, як відмовилася від м'яса

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Також артистка поділилася, що відмовилася від паління.

Українська реп-виконавиця alyona alyona розговорилася з шанувальниками та поділилася, що вже рік як не вживає м'яса та не палить.

Зірка розповіла, що більша частина її команди вегани та вегетаріанці і їй дуже імпонує їхній стиль життя і харчування. Спілкуючись з ними, артистка іноді стримувала себе і не їла м'яса.

Проте, саме 19 липня минулого року Альона прийняла для себе рішення повністю відмовитися від усього м'ясного. А посприяла цьому зустріч з декілька людьми, які допомогли їй прийти до цього:

"В ці самі дні, ділячись своєю історією злетів і падінь у спробах кинути палити як самій, так і з друзями за чотири роки, я почула дуже важливі слова від друга, який сказав: "Чому ти вважаєш, що тобі хтось потрібен для того, щоби щось змінити у своєму житті? Хочеш не палити – не пали сама. Хочеш не їсти м'ясо – не їж сама. Беручи на цю дистанцію із собою ще когось, ти перекладаєш свою відповідальність за себе на ту людину. "От вона не змогла, то і я не можу". Можеш. Бери й роби", - розповіла  alyona alyona.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Реперка показала, як змінилася за цей час, а також розповіла про свої внутрішні відчуття після відмови від м'яса та цигарок:

"Я взяла і зробила. 19.07 я перестала палити і їсти м’ясо. Закінчилися мої постійні бронхіти, залежність від "Боржомі" чи "Мезиму". Я відкрила світ нових ароматів і нових страв. Хоча риба залишається моїм фаворитом і до сьогодні. Поки що. Що далі – життя покаже. Від цукру, наприклад, так от узяти й відмовитися я не можу", - поділилася артистка.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, раніше alyona alyona розповіла, ким працювала перш ніж стати популярною. Артистка поділилася негативним досвідом роботи в колекторській конторі.

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Дата публікації
Перегляди
1059
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