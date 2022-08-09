alyona alyona показала, який мала вигляд, коли працювала вихователькою у садочку

Українська реп-виконавиця alyona alyona пригадала, як змінила свою професію виховательки та стала артисткою.

Виконавиця alyona alyona навіть і не гадала, що стане популярною реперкою.

Знаменитість закінчила педагогічний університет, а після цього пішла працювати вихователькою у садочку. Утім, життя Альони різко змінилося. Вона вирішила почати читати реп і публікувати відео на YouTube. Творчість виконавиці сподобалася масам, а реперка швидко стала популярною.

Зірка вирішила згадати ті часи, коли працювала ще вихователькою. Альона опублікувала короткий ролик у TikTok, де показала, який вигляд мала, коли ще працювала у садочку.

На відео видно, як майбутня зірка, у якої тоді було чорняве коротке волосся та чубчик, стоїть поруч зі своїми вихованцями та усміхається.

Також у короткому ролику знаменитість зізналась, що зовсім не пошкодувала, що почала читати реп.

Прихильники артистки, своєю чергою, теж засипали кумирку компліментами. Вони зазначили, що дуже тішаться тому, що Альона наважилася змінити професію.

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