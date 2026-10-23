- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 118
- Час на прочитання
- 1 хв
alyona alyona показалась у лікарняній палаті і налякала своїм станом: "Ну що, жити буду"
alyona alyona потрапила до лікарні. Знаменитості активно пишуть їй слова підтримки.
Українська реперка alyona alyona показалась у лікарняній палаті та налякала своїм станом.
В Instagram артистка опублікувала фото. Кадр був зроблений у лікарні. На ньому alyona alyona лежала в ліжку, що схожі на ті, які зазвичай використовують в реанімації. Виконавиця не стала розповідати, що з нею сталося. Однак, вочевидь, щось серйозне. У підписі до фото співачка також дала зрозуміти, що зараз почувається значно краще.
«Ну що, жити буду», — коротко підписала світлину виконавиця.
Зіркові підписники alyona alyona теж були занепокоєні. Знаменитості активно писали їй слова підтримки та бажали скорішого одужання.
Моя хороша! Одужання! (співачка Джамала)
Та що ж таке! Альоночко! Сил тобі, люба! (акторка Ольга Сумська)
Одужуй, будь ласка, ми тебе любимо! (співачка TAYANNA)
Відновлюйся, будь ласка! (співачка Світлана Тарабарова)
Нагадаємо, нещодавно alyona alyona відверто висловлювалась про свою вагу у понад 120 кг. Артистка зізнавалась, з якими складнощами стикається та від яких проблем зі здоров’ям страждає.