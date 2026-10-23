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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
118
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1 хв

alyona alyona показалась у лікарняній палаті і налякала своїм станом: "Ну що, жити буду"

alyona alyona потрапила до лікарні. Знаменитості активно пишуть їй слова підтримки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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alyona alyona

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona показалась у лікарняній палаті та налякала своїм станом.

В Instagram артистка опублікувала фото. Кадр був зроблений у лікарні. На ньому alyona alyona лежала в ліжку, що схожі на ті, які зазвичай використовують в реанімації. Виконавиця не стала розповідати, що з нею сталося. Однак, вочевидь, щось серйозне. У підписі до фото співачка також дала зрозуміти, що зараз почувається значно краще.

«Ну що, жити буду», — коротко підписала світлину виконавиця.

alyona alyona у лікарні / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona у лікарні / © instagram.com/alyona.alyona.official

Зіркові підписники alyona alyona теж були занепокоєні. Знаменитості активно писали їй слова підтримки та бажали скорішого одужання.

  • Моя хороша! Одужання! (співачка Джамала)

  • Та що ж таке! Альоночко! Сил тобі, люба! (акторка Ольга Сумська)

  • Одужуй, будь ласка, ми тебе любимо! (співачка TAYANNA)

  • Відновлюйся, будь ласка! (співачка Світлана Тарабарова)

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona відверто висловлювалась про свою вагу у понад 120 кг. Артистка зізнавалась, з якими складнощами стикається та від яких проблем зі здоров’ям страждає.

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