alyona alyona показалася на Донбасі та поділилася враженнями від поїздки: "Не просто міста й села"

Українська реп-виконавиця alyona alyona побувала у Донецькій області неподалік від лінії розмежування.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася кадрами, зробленими під час її подорожі на Донбас. alyona alyona побувала у Слов'янську та Краматорську, а також навідалася до наших захисників на позиції.

У своїй публікації артистка також поділилася враженнями від поїздки, а також зізналася, що тривалий час мала хибне уявлення про людей та життя в регіоні.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Колись, ще за "царя Гороха", ми, тінейджери, тусили в чатах, де був мікс населення України. Саме там я, дівчинка із центрального регіону, стріла хлопців із Горлівки та Макіївки. Тепер я розумію, в яких "місцях" перебували та чому мали стільки вільного часу. Але тоді я зробила величезний висновок про регіон через їхню масову неадекватну поведінку, і заблокувала для себе увагу до тих місцин. А потім почалася війна. Ми з дівчатами в садочку масово збирали допомогу для АТО, малюнки дітей, гуманітарну допомогу для переселенців, але зовсім не перетиналися з реальними людьми зі Сходу. Згодом сім'я звідти стала нашими сусідами. Гарні, добрі люди. Яких я пізнала у волонтерському центрі після 24.02.2022…", - розповіла alyona alyona.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Після того, як артистка побачила, як насправді живуть люди у прифронтових містах і селах Донеччини, вона ще раз наголосила, що наша країна має залишатися єдиною.

"Це не просто міста й села. Це військові міста й села. А головне — це українські міста й села. Вони борються. І вони поборють! І ми всі разом поборемо. І залишимось єдними, хто б нас не ділив", - висловилася alyona alyona.

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