alyona alyona показалася у легінсах після схуднення на 20 кілограм та розповіла про нове кохання

Українська реп-виконавиця alyona alyona від початку року скинула 20 зайвих кілограмів.

І, як зізналася артистка у себе в Instagram, її оточення помічає зміни у фігурі. У фотоблогу Альона запостила серію знімків, на яких зображена у бузкових легінсах, білій футболці та кольоровому реглані.

Під постом реперка розповіла, що за своєю натурою вона "передозник":

"Або працювати конем, або нічого не робити. Або мати вигляд на всі 100, або не паритися абсолютно. Або кохати всією душею попри будь що, або не кохати взагалі. Або обмежувати себе в їжі категорично, або жерти все, що хочеться. Такі вони, – "близнята". Хаос всередині мене породжує хаос навколо мене. Постійно встрягаю в якісь халепи, неуважна, несконцентрована в творчості і кар'єрі, з командою сварюся, на людей гавкаю", - відверто розповіла про себе Альона.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Втім, каже реперка, у січні вона вирішила впорядкувати своє життя і гармонізувати його:

"Потім пів року мене трясла війна за плечі. І в цьому ще більшому хаосі, я навчилася чути себе і концентруватися. І почала йти до гармонії. Життя підкинуло добрих людей на шляху, які надихнули. Потім людей, які допомогли знаннями. А далі книги, музику, місця і справжнє кохання. Періодично ставлячи підніжки і випробовуючи, звісно. І забравши великий шмат здоров'я, як компенсацію за попередній хаос", - розповіла реперка, мимохіть згадавши нове кохання.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Також артистка зізналася, що вона не переслідує мету схуднути, вона хоче першою чергою знайти свій дзен з їжею:

"Стабільно худну? Нє. Я просто намагаюсь знайти свій дзен з їжею. А його можна знайти через любов до себе. А я ще тільки вчуся любити себе по-справжньому. Бо до цього лише прийняла себе. Для себе я "ок" будь-яка. А з їжею прагну гармонії. Я втомилася бути передозником. Напевно старію, а може й мудрішаю..." – зазначила Альона.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, що alyona alyona майже рік була у стосунках з тіктокером YOXDEN. Реперка зізналася, що відстань та розлука "пролили світло на правду", тому вони вирішили розійтися. Артистка з'їхала від екскоханого у середині лютого – незадовго до повномасштабного вторгнення РФ до України.

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