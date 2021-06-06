alyona alyona поміркувала щодо своєї участі у "Євробаченні-2022"

Фани реперки дуже просять кумирку взяти участь у нацвідборі.
Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка стала членкинею національного журі від України на "Євробаченні-2021", поміркувала щодо своєї участі у конкурсі.
Так, у програмі "Світське життя" артистка поділилася, що її фани дуже просять представляти Україну наступного року.
"Але я не впевнена чи я готова, все таки реп, я дивлюся – це такий вокальний конкурс, а в мене більше репмузика, я не знаю", – зізналася реперка.
Також знаменитість прокоментувала перемогу гурту Måneskin цього року.
"Коли вийшла Італія, коли ми побачили, ми одразу так: "Вау"! Людина не намагається старатися, вона прийшла як на свій концерт, і от так от просто віддавала. Були сумніви між Францією, що у Франції також була дуже душевна пісня і до мурашок, в когось були мурашки, хтось пускав сльозу - я. Я думаю, що приблизно ми однаково поставили найвищі бали Франції і Італії", – розповіла артистка.
Зі свого боку, Альона зізналася, що голосувала за Італію та додала, що номери цієї країни та України були найкращими.
Нагадаємо, днями "Океан Ельзи" і alyona alyona випустили спільний кліп. Відео відзняли на пісню "Країна дітей".