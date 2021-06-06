alyona alyona поміркувала щодо своєї участі у "Євробаченні-2022"

Фани реперки дуже просять кумирку взяти участь у нацвідборі.

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка стала членкинею національного журі від України на "Євробаченні-2021", поміркувала щодо своєї участі у конкурсі.

Так, у програмі "Світське життя" артистка поділилася, що її фани дуже просять представляти Україну наступного року.

"Але я не впевнена чи я готова, все таки реп, я дивлюся – це такий вокальний конкурс, а в мене більше репмузика, я не знаю", – зізналася реперка.

Також знаменитість прокоментувала перемогу гурту Måneskin цього року.

"Коли вийшла Італія, коли ми побачили, ми одразу так: "Вау"! Людина не намагається старатися, вона прийшла як на свій концерт, і от так от просто віддавала. Були сумніви між Францією, що у Франції також була дуже душевна пісня і до мурашок, в когось були мурашки, хтось пускав сльозу - я. Я думаю, що приблизно ми однаково поставили найвищі бали Франції і Італії", – розповіла артистка.

Зі свого боку, Альона зізналася, що голосувала за Італію та додала, що номери цієї країни та України були найкращими.

Як склалася співпраця реперки Alyona Alyona та гурту "Океан Ельзи"

Нагадаємо, днями "Океан Ельзи" і alyona alyona випустили спільний кліп. Відео відзняли на пісню "Країна дітей".

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