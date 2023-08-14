alyona alyona поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Попереду тиждень лікування"

Реп-виконавиця alyona alyona поскаржилася шанувальникам на те, що захворіла.

Артистка вийшла на зв'язок з фанами у своїх Instagram-stories та розповіла, що сталося. За словами alyona alyona вона прокинулася зранку з набряклим обличчям та закладеним носом, а також не дуже добре почувалася. Як виявилося, у виконавиці стався гайморит.

"Я оце прокинулася з отаким обличчям. А це через те, що у мене знову гайморит. Гайморит, привіт! Так і живемо. У мене відпусточка маленька, вдома побуть. І я її всю прохворію. Попереду тиждень лікування", - поділилася alyona alyona.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Однак скасовувати свої плани на день артистка не збирається та попри хворобу, має дещо зробити. До того ж, у гості до неї приїхали родичі, тому вона має присвятити час їм.

"До мене приїхали родичі. Вперше в житті не я до когось іду, а до мене приїхали в гості", - розповіла підписникам alyona alyona.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, днями у alyona alyona відбулася прем'єра дуже зворушливого треку про дітей, позбавлених безтурботного дитинства.

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