alyona alyona поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям та зізналась, що їй робитимуть операцію

Українська реперка alyona alyona зізналась, що має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Зокрема, в Instagram-stories артистка розповіла, що негаразди почалися через самолікування. Зірка вважала, що зможе вилікуватися без рекомендацій лікаря.

Артистка закликає прихильників не робити її помилок та не займатися самолікуванням, а одразу звертатися за допомогою до спеціалістів. Інакше, у хвороби будуть ускладнення, і тоді вилікуватися буде значно складніше та більш фінансово затратно.

alyona alyona закликає не займатися самолікуванням, як це робила вона / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Не займаємося самолікуванням. Зараз дуже легко почати займатися самолікуванням, тому що: "Ой, ми в Європі, лікар далеко...". Знайте, що в деяких випадках це призводить до поганих результатів, а в деяких - і до летальних. Не робіть цього! Не будьте як я! Йдіть до лікаря!" – наголосила артистка.

Виконавиця не стала уточнювати, що з нею трапилося. Однак, alyona alyona зізналась, що сьогодні, 1 лютого, у неї запланована операція.

Нагадаємо, раніше виконавиця розповіла про своє останнє круте побачення. Артистку запросили помилуватися красою Карпат та зайнятися риболовлею біля гірської річки. Знаменитість зізналась, що це побачення було просто неймовірним.

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