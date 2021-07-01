alyona alyona потрапила у скандал через співпрацю з російськими артистами: "Я влипла в неприємність"

alyona alyona потрапила у скандал через співпрацю з російськими артистами: "Я влипла в неприємність"

Артистка пообіцяла, що більше не буде записувати треки з росіянами.

Українська реп-зірка alyona alyona днями влаштувала автограф-сесію на Позняках.

Однак там на виконавицю чекали активісти, яких обурила співпраця виконавиці з російськими артистами. Зокрема, йшлося про запис спільної пісні alyona alyona з гуртом "Каста" та Іваном Дорном.

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Реперка заявила, що вона більше не буде співпрацювати з росіянами та навіть попросила активістів стежити за нею.

"Я більше не буду. Ось така ситуація. Я влипла в неприємність. Я хотіла добра. Вийшло погано. Ну окей. Мені більше нема з ким працювати. Це були всі, з ким я хотіла попрацювати. Ну бачите, людям це не подобається. У мене просто були люди, яких я люблю, з якими дружу, які для мене важливі", - пояснила Альона.

Після того, як Альона пообіцяла активістам не мати нічого спільного з російськими виконавцями, вони, своєю чергою, зауважили, що у випадку порушення обіцянки реперки, вони їй обов'язково про це нагадають.

Зауважимо, що тим часом в особистому житті alyona alyona все чудово. Так, днями артистка поділилася, що вирішила з'їхатися зі своїм бойфрендом і назвала плюси і мінуси співжиття.

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