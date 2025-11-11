alyona alyona потрапила в ДТП та зізналась, що постане перед судом: "Я є винуватицею"

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona зізналась, що потрапила в ДТП.

Невтішними новинами виконавиця поділилась у своєму Instagram. Артистка зізналась, що прямувала на заняття з вокалу. Однак туди вона так і не дісталась, оскільки потрапила в ДТП. За словами співачки, аварію спричинила саме вона. Знаменитість не дотримувалась необхідної дистанції, тож, коли передній автомобіль почав з'їжджати на другорядну дорогу, то alyona alyona врізалась у нього. Врешті, в авто розбита фара, а також пошкоджені бампери в обох машин.

"Я ділюся з вами як і своїм успіхом, так і своїми невдачами. Я мала потрапити на вокал…На вокал я не потрапила, а потрапила в ДТП. Я є винуватицею. Я вчинила малесенький наїзд на дядька, який, коли з'їжджав на другорядну дорогу, щось трішки нешвидко їхав. Але це моя проблема, що я не дотримувалась дистанції. Трішки розбила йому скло у фарі, почухали бампери одне одному", - зізналась виконавиця.

Співачка alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

На щастя, обидві автівки були застраховані. Артистка говорить, що вони вчинили за правилами, викликали поліцію та зафіксували ДТП. Співачка також зізналась, що наразі їй видали тимчасове водійське посвідчення, а в майбутньому на неї чекає суд.

"Ми застраховані. Викликали поліцію, все оформили, у мене забрали права, дали мені тимчасові, буде суд, все як треба. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте уважними на дорогах", - поділилась співачка.

