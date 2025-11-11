ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
2 хв

alyona alyona потрапила в ДТП та зізналась, що постане перед судом: "Я є винуватицею"

Артистка зізналась, що саме вона спричинила аварію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
alyona alyona

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona зізналась, що потрапила в ДТП.

Невтішними новинами виконавиця поділилась у своєму Instagram. Артистка зізналась, що прямувала на заняття з вокалу. Однак туди вона так і не дісталась, оскільки потрапила в ДТП. За словами співачки, аварію спричинила саме вона. Знаменитість не дотримувалась необхідної дистанції, тож, коли передній автомобіль почав з'їжджати на другорядну дорогу, то alyona alyona врізалась у нього. Врешті, в авто розбита фара, а також пошкоджені бампери в обох машин.

"Я ділюся з вами як і своїм успіхом, так і своїми невдачами. Я мала потрапити на вокал…На вокал я не потрапила, а потрапила в ДТП. Я є винуватицею. Я вчинила малесенький наїзд на дядька, який, коли з'їжджав на другорядну дорогу, щось трішки нешвидко їхав. Але це моя проблема, що я не дотримувалась дистанції. Трішки розбила йому скло у фарі, почухали бампери одне одному", - зізналась виконавиця.

Співачка alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Співачка alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

На щастя, обидві автівки були застраховані. Артистка говорить, що вони вчинили за правилами, викликали поліцію та зафіксували ДТП. Співачка також зізналась, що наразі їй видали тимчасове водійське посвідчення, а в майбутньому на неї чекає суд.

"Ми застраховані. Викликали поліцію, все оформили, у мене забрали права, дали мені тимчасові, буде суд, все як треба. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте уважними на дорогах", - поділилась співачка.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona зізналась у серйозних проблемах зі здоров'ям. Також артистка відверто поділилась думками про вагітність.

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie