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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

alyona alyona повернеться на "Євробачення-2025" після чуток про відсутність запрошень: у якій ролі

Реперка потішить фанів за кадром шоу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
alyona alyona

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona неочікувано з'явилася у списку команди "Євробачення-2025" від України.

Попри відсутність запрошення на сцену "Євробачення-2025", куди вже поїхала Jerry Heil, реперка alyona alyona все ж буде присутня на конкурсі — у ролі коментаторки фіналу. Це стало несподіванкою для шанувальників, адже раніше артистка заявляла, що не отримувала пропозицій щодо участі у цьогорічному шоу. Так, зірка стане співведучою фіналу конкурсу разом із незмінним коментатором Тімуром Мірошниченком, повідомляє Суспільне в Instragram.

Коментатори "Євробачення-2025" / © instagram.com/suspilne.eurovision

Коментатори "Євробачення-2025" / © instagram.com/suspilne.eurovision

До слова, цьогоріч шоу коментуватимуть одразу кілька зіркових співведучих: перший півфінал буде з телеведучим Олександром Педаном, другий — з коміком та єврофаном Владом Кураном. А вже у фіналі до Тімура приєднається реперка alyona alyona, яка торік разом із Jerry Heil посіла третє місце.

Своєю чергою, Jerry Heil виступить на конкурсі як запрошена зірка в інтервал-акті та оголосить, кому Україна віддасть 12 балів.

Нагадаємо, вже 13 травня у першому півфіналі "Євробачення-2025" на сцену вийде гурт "Ziferblat", щоб представити Україну. Учасники вже активно готуються та навіть провели перші репетиції на головній сцені в Базелі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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