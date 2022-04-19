alyona alyona поїхала з України та пояснила, чому: "Це було складне для мене рішення"

alyona alyona поїхала з України та пояснила, чому: "Це було складне для мене рішення"

Знаменитість вирушила до Європи.

Українська реп-виконавиця alyona alyona вирішила поїхати з України до країн Європи.

У своєму Instagram артистка прокоментувала своє рішення. Вона зазначила, що вирішила поїхали з країни, аби бути більш корисною.

"Це було складне для мене рішення. Але останні події дуже підштовхнули. Більше не можу просити допомагати тут людей фінансово. Частіше просять в нас і все менше допомагають нам. А так хочеться закривати всі запити. І рука не піднімається приймати від людей останню копійку на хліб. Більше не можу читати ваші прохання про допомогу і не допомагати, бо просто нічим і ніяк. Всі мої статті доходів закриті. Все, що можна, роздала ще в березні", - написала виконавиця.

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Реперка зазначила, що поїхала до країн Європи, аби давати благодійні концерти та збирати кошти на потреби українців.

"Більше не можу пасувати концерти в Європі, бо "не знаю як взяти в руки мікрофон". Більше не можу засинати з почуттям, що роблю недостатньо. Я хочу платити податки, хочу донатити, хочу побачити всіх журналістів і сказати їм особисто "дякую за все, але війна ще не закінчилася: нам треба ваша увага і допомога", хочу вийти разом з людьми на площі, хочу побачити дітей з різних міст України і обійняти їх, хочу сказати зі сцени "Україна переможе!" – наголосила виконавиця.