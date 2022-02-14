alyona alyona приголомшила заявою, що розійшлася з бойфрендом

Пара почала зустрічатися рік тому.

Українська реп-виконавиця alyona alyona у День закоханих шокувала своїх прихильників.

Артистка приголомшила заявою, що розійшлася з бойфрендом, тік-токером Денисом, більш відомим під псевдонімом YOXDEN. Про це зірка написала у Facebook.

"Сьогодні валентинка має такий вигляд. P.S. Ми з Денисом залишилися друзями, які люблять одне одного", - поділилася Альона.

alyona alyona розійшлася з YOXDEN

Що саме сталося між ексзакоханими, невідомо. Втім, на початку січня Альона розповіла, що з’їжджає від Дениса. Тоді виконавиця говорила, що у їхніх стосунках все гаразд, а їй просто потрібно було поїхати якомога далі від Києва, аби перезавантажитися.

alyona alyona і YOXDEN / instagram.com/alyona.alyona.official

Зазначимо, що вперше про свого коханого alyona alyona заговорила у лютому минулого року. Реперка зізналася, що у 29 років по-справжньому закохалася. Артистка розповіла, що щаслива, почувається потрібною і може віддавати накопичене кохання просто так. У вересні цього року артистка переїхала до бойфренда.

Також відомо, що хлопець запропонував артистці зустрічатися у День всіх закоханих – 14 лютого.

YOXDEN і alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

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