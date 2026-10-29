Alyona Alyona розкрила, як надмірна вага завадила їй здійснити дитячу мрію

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Українська співачка alyona alyona розповіла, як надмірна вага в дитинстві завадила їй покататися на атракціонах у луна-парках і чому тепер вона боїться екстремальних розваг.

Реперка поділилася особистою історією в Instagram, відповідаючи на запитання підписників. Виявилося, що в дитинстві вона мріяла про звичайні розваги, доступні багатьом одноліткам. Однак здійснити це бажання їй так і не вдалося. Причиною стали обмеження за вагою, встановлені для відвідувачів атракціонів. Вони змінювалися залежно від віку, але співачка щоразу перевищувала допустимі показники. Зрештою вона виросла, так і не отримавши бажаного досвіду.

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«Коли я була ще зовсім мала, обмеження були до 60 кг, а я була більше. Потім — 80, а я була більше. І так до 100, але і тоді я все одно була більше. Так до юнацького віку я жодного разу не покаталась на атракціонах, а тепер я страшенно їх боюсь», — зізналася артистка.

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alyona alyona / © Instagram/Alyona Alyona

За словами alyona alyona, через такий досвід вона виросла людиною, яка зовсім не прагне гострих відчуттів. Навіть найпростіші атракціони не викликають у неї бажання випробувати себе на міцність. Серед усіх розваг співачка виділила одну, яка не лякає її швидкістю чи висотою.

«Найкрутіша» карусель для виконавиці — дитячий човник у харківському парку розваг, який неквапливо гойдається з боку в бік. Саме такі спокійні розваги їй до душі, тоді як екстремальні атракціони залишаються поза списком бажань.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona показала фігуру в білизні до операції зі зменшення шлунка та записала зворушливе звернення.

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