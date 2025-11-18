alyona alyona розкрила свою найбільшу вагу і здивувала, чому не може схуднути

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona, яка нещодавно потрапила в ДТП, розсекретила, скільки найбільше важила та чому не може схуднути.

Виконавиця бореться з зайвою вагою. Щоправда, артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнається, що наразі просто не може важити менше, аніж 110 кіло. За словами alyona alyona, це пов'язано з її внутрішніми переживаннями. Артистка боїться, що раптом важитиме менше, то не буде такою сильною. Та виконавиця розуміє, що так бути не повинно, тож наразі пропрацьовує цей момент із терапевтом.

"У мене межа 110 кіло, за яку я одного разу ногою переступила і воно в мене назад пішло. Не знаю, я з терапевтом над цим працюю. Організм боїться, що раптом я стану меншою, я не зможу підняти важке, не зможу витримати якийсь удар, не буду такою сильною. У мого організму є вторинна вигода не худнути", - поділилась виконавиця.

alyona alyona / © Instagram/Alyona Alyona

alyona alyona також назвала й свою найбільшу вагу. Максимально співачка важила 134 кіло. У житті виконавиці так було двічі. Вперше – коли вона поїхала на Балі записувати альбом. Теплий клімат та стрес відзначився на фігурі артистки. Вдруге знаменитість набрала так перед повномасштабним вторгненням. Щоправда, коли рівень стресу в організмі alyona alyona зменшився, то й вага пішла.

"Найбільша вага була 134 кіло. Два рази в житті була така вага. По мені видно було. Всі можуть передивитись мої "Щоденники з Балі" 2020 року. Це пік! Я ніколи такою великою не була. Я була настільки на стресі, що в мене нервовий зрив був. Я просто як куля надулась. А ми ще приїхали до теплої країни, писати альбом "Галас", а я дивлюся, що я набрякла. Хоча там я вже припинила їсти м'ясо, стала їсти хоч трішки фруктів. А вдруге – перед повномасштабним вторгненням", - говорить співачка.

