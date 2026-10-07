alyona alyona розкрила свою постійну вагу і чому не може схуднути: "Ожиріння позбутися непросто"

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Реклама

Українська реперка alyona alyona чесно назвала свою вагу і пояснила, через що не може схуднути.

Виконавиця говорить, що ще в часи середньої школи важила понад 100 кілограмів. Звичайно, батьки почали перейматися та забили на сполох. Вони відвезли alyona alyona на огляд до медиків. У своєму Instagram зірка пригадує, що лежала в лікарні, їй приписали дієту, дали рекомендації. Коли співачка повернулась додому, то спершу дотримувалась харчування. Виконавицю в цьому підтримували батьки. Однак дієта довго не затримувалась в житті артистки, вона знову поверталась до своєї ваги.

Реклама

«Батьки зрозуміли, що час йде, я не витягуюся, не стрункішаю, дієти дуже важко приходять в моє життя і взагалі не приживаються. Вони спробували віддати мене до лікарні. Я приїхала, лежала з дітками з ендокринологічними проблемами. Мені кололи уколи, просто вітамінний набір. Я була на дієті, дали багато різних рекомендацій. Ми приїхали додому, якийсь час це протрималось, але абсолютно не прижилось», — пригадує артистка.

Реклама

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Батьки alyona alyona продовжували звертатись до спеціалістів. Співачці підбирали дієти. Вони спершу діяли, артистка навіть худнула. Однак вага однаково з часом поверталась. alyona alyona пригадує, що скільки б не дотримувалась правильного харчування, але все знову ставало так, як і було до цього. Загалом, постійна вага артистки — це 122-125 кг. Співачка говорить, що після всіх дієт завжди повертається до цієї цифри. І водночас alyona alyona так навіть комфортно.

«Мама сідала разом зі мною на дієти, дуже намагались мене підтримувати у всьому. Якийсь час дієта діяла, я навіть схуднула вперше в житті на 20 кг. Моя найменша вага була в 9 класі, я важила 85 кг. Мені було складно утримувати дієту. Скільки б я далі в житті не дотримувалась якихось дієт і не намагалась змінити свій спосіб життя, все одно все поверталося. Я закінчувала школу з вагою 122-125 кг. Я завжди повертаюся до цієї ваги», — ділиться співачка.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

На вагу alyona alyona насправді впливає низка факторів. Однак про це вона пообіцяла згодом розповісти. Зараз співачка закцентувала увагу на іншому. Насправді, виконавиці прикро, що худорлявість нав’язана суспільством. Ба більше, на думку артистки, це подається не як користь для здоров’я, а тому це гарно, привабливо, краще для кар’єри, стосунків і так далі. Тому багато людей, а особливо у підлітковому віці, пробують різні дієти, далеко не завжди корисні. Врешті, це призводить до розладів харчової поведінки, через що у дорослому віці значно складніше схуднути.

«Офіційно ожиріння не називають хворобою. Проте воно виникає не просто так, і позбутися його зовсім непросто», — зазначила артистка.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona розкрила проблему своєї ваги. Тим часом дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова, дала їй пораду.

Новини партнерів