alyona alyona розповіла, де зустріла свого коханого

Все почалося з роботи.

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка нещодавно переїхала до бойфренда, розповіла про знайомство з ним.

За словами Альони, вони зустрілися під час роботи. Зустріч закоханих відбулася випадково на одному із заходів, які організовувала команда співачки, йдеться у "Зірковому шляху".

"Познайомилися ми випадково на деяких наших заходах команди. А потім, оскільки він також веде блогерську, тіктокерську діяльність, ми запрошували його в нашу команду для того, щоб генерувати ідеї для нових треків і все", - зізналася артистка.

alyona alyona переїхала до бойфренда / instagram.com/alyona.alyona.official

Щоправда, додала Альона, знайомство відбулося у листопаді, а на каву вони зустрілися за декілька місяців – у січні.

"В певних кутках він відомий. Я не скажу, що це якийсь блогер-мільйонник, але скажу що він за мене набагато молодший", - поділилася фактом про обранця Альона.

alyona alyona з бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

Особу свого хлопця реперка не афішує, лише говорить, що його звуть Денис та він є родом з Запоріжжя. За словами Альони, її коханий не хоче бути викритим, оскільки прагне здобути популярність своєю творчістю, а не за допомогою роману з зірковою дівчиною.

Нагадаємо, тим не менш не так давно допитливі папараці з'ясували, хто ж цей загадковий викрадач серця Альони. Подейкують, що ним виявився тіктокер та репер-початківець, відомий під псевдонімом YOXDEN.

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