alyona alyona розповіла сумну історію, як у її бабусі діагностували рак грудей

Артистка закликає кожну жінку регулярно відвідувати мамолога.
Українська реп-зірка alyona alyona поділилася зі своїми прихильниками сумною історією.
Виконавиця розповіла про те, як у її бабусі діагностували рак грудей. Так, рідна людина Альони їхала на роботу в електропоїзді, аж раптом один чоловік випадково вдарив її в груди.
"Через деякий час бабуся відчула дискомфорт в зоні грудей. Вона звернулася до лікаря, в неї виявили пухлину. Бабусі довелося лишитися однієї груді", - розповіла у своєму Instagram виконавиця.
Відтоді минуло 10 років. Наразі бабуся зірки чудово почувається. Сама ж Альона тепер регулярно відвідує мамолога, теж саме радить робити і своїм фанам.
"Рак може спіткати тебе зненацька. Він не обов'язково передається спадково. Це, виявляється, дуже розповсюджена хвороба серед жінок", - додала реперка.
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