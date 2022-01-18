alyona alyona розповіла сумну історію, як у її бабусі діагностували рак грудей

alyona alyona розповіла сумну історію, як у її бабусі діагностували рак грудей

Артистка закликає кожну жінку регулярно відвідувати мамолога.

Українська реп-зірка alyona alyona поділилася зі своїми прихильниками сумною історією.

Виконавиця розповіла про те, як у її бабусі діагностували рак грудей. Так, рідна людина Альони їхала на роботу в електропоїзді, аж раптом один чоловік випадково вдарив її в груди.

"Через деякий час бабуся відчула дискомфорт в зоні грудей. Вона звернулася до лікаря, в неї виявили пухлину. Бабусі довелося лишитися однієї груді", - розповіла у своєму Instagram виконавиця.

Відтоді минуло 10 років. Наразі бабуся зірки чудово почувається. Сама ж Альона тепер регулярно відвідує мамолога, теж саме радить робити і своїм фанам.

alyona alyona у спідньому / instagram.com/alyona.alyona.official

"Рак може спіткати тебе зненацька. Він не обов'язково передається спадково. Це, виявляється, дуже розповсюджена хвороба серед жінок", - додала реперка.

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