alyona alyona розповіла, як ледь не запізнилася на літак перед концертом: "Ранок почався з пригод"

Українська реп-виконавиця alyona alyona ледь не зірвала свій концерт у Тель-Авіві.

За декілька годин до літака з артисткою трапилася ціла низка пригод. Про це alyona alyona розповіла в сторіз в Instagram.

Спочатку ніщо і не віщувало біду, адже разом з командою виконавиця прокинулася раніше та була готова вже їхати до аеропорту, однак виліт перенесли. І ось вже у таксі директорка артистки помітила, що забула свої речі, а потім і сама alyona alyona помітила, що у неї при собі немає мобільного телефона.

"Ранок почався з пригод. Ми, коли прокинулися о третій, бо мали виліт раніше, але наш літак затримався і ми залишилися вдома. Поснідали, збиралися. Сидаючи в таксі, моя директорка помітила, що вона забула вдома рюкзак. Потім я зрозуміла, що я забула свій телефон і ми знову повернулися, щоб його забрати. Добре, що хоч голови свої не забули", - розповіла виконавиця.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

На щастя, команда встигла забрати речі та вчасно приїхати на рейс. Про курйозний випадок alyona alyona розповіла вже з борту літака до Тель-Авіву.

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