alyona alyona розсекретила, про яке весілля мріє зі своїм бойфрендом: "Хочу запам'ятати цей день"

alyona alyona розсекретила, про яке весілля мріє зі своїм бойфрендом: "Хочу запам'ятати цей день"

Артистка не хоче влаштовувати застілля.

Українська реп-виконавиця alyona alyona поміркувала, яке б вона хотіла влаштувати собі весілля.

Артистка зізналась "Світському життю", що не хоче влаштовувати собі офіційне святкування. Вона вважає, що це вже давно застаріло.

"Дуже багато людей прийдуть на це застілля. Вони будуть обговорювати, в чому одягненні наречені, скільки їжі та випивки. Я такого не хочу", - поділилась виконавиця.

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Зірка зізнається, що хотіла б провести цей день в іншій країні. Альона мріє влаштувати своє весілля у Лас-Вегасі.

"Мені здається, набагато краще поїхати до якоїсь країни. І всі ці гроші прокатати та прогуляти. Запам'ятати це", - говорить виконавиця.

До речі, зірка також розповіла, як вони зі своїм хлопцем поділили домашні обов'язки. Вона говорить, що роблять все порівну.

alyona alyona разом зі своїм хлопцем / instagram.com/alyona.alyona.official

"Якщо в мене є вільний час, то я можу щось приготувати, забігти до магазину та купити кулінарію. Коли в нього більше вільного часу, то він більше займається прибиранням. Бо мої речі завжди складені, а він любить все залишати, а потім сам після себе прибирати. Ну я не проти. Мене це влаштовує", - зізналась артистка.

Про яке весілля мріє Alyona Alyona

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