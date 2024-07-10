alyona alyona розсекретила свою вагу і показала, як роками худнула і змінювалася її фігура

Артистка показала, який вигляд мало її тіло в різній вазі.

Одна з представниць України на "Євробаченні-2024", українська реперка alyona alyona поділилася досвідом зі схуднення.

У TikTok виконавиця опублікувала жартівливий ролик, в якому продемонструвала свій шлях до схуднення. Зокрема, з роками знаменитості вдалося позбутися 22 зайвих кілограмів. На відео зірка показала себе в вазі у 132 кіло та як потім важила 110 кіло.

Утім, вага alyona alyona повернулася. Нині знаменитість важить 127 кілограмів. Артистка також показала, який вигляд має її фігура в цій вазі.

alyona alyona показала, як роками худнула і який вигляд мала її фігура в різній вазі

Користувачі підтримали alyona alyona. Фани оцінили почуття гумору виконавиці та зазначили, що вона в будь-якій вазі гарна: "Обожнюю людей із самоіронією", "хорошої людини багато не буває", "прекрасна у будь-якій вазі".

Нагадаємо, а от американська співачка Крістіна Агілера нещодавно хизувалася своїм ефектним схудненням. Виконавиці вдалося за рік позбутися 18 зайвих кіло. Щоправда, фани підозрюють, що досягнути такого результату артистці допоміг препарат для діабетиків, який вживають не за призначенням, а в цілях схуднути.

Крістіна Агілера схудла на 18 кіло і приголомшила зовнішнім виглядом

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