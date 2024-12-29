alyona alyona розсекретила, як із бойфрендом по-особливому зустрічатиме Новий рік

Також знаменитість розповіла про свою депресію та боротьбу з нею.

Українська реперка alyona alyona розповіла, як із бойфрендом Володимиром по-особливому зустрічатиме Новий рік.

Виконавиця на проєкті "Ближче до зірок" зізнається, що їй хочеться побути вдома та насолодитися тишею. Тож, від гучних вечірок знаменитість відмовилася. alyona alyona зустріне 2025 рік у компанії коханого. Вони приготують собі різні страви, поспілкуються та, можливо, переглянуть якийсь святковий фільм.

"Я люблю з ним святкувати. Він взагалі не їсть ані риби, ані м'яса. Він їсть веганське олів'є, а я їм салат "Шуба". Ми вдвох щось балакаємо, можемо якесь кіно увімкнути. Цього року буде так само. Мені так хочеться зустрічати в спокої, в тиші, вдома", - поділилася виконавиця.

Хлопець alyona alyona

До слова, тиша та спокій alyona alyona нині просто необхідні. Річ у тім, що цей рік у робочому плані видався для реперки насиченим. Зокрема, чимало сил було витрачено на міжнародний музичний конкурс "Євробачення". Артистка взяла на себе чимало роботи. Врешті, знаменитість переоцінила сили і на тлі виснаження в неї виникла депресія. Тож, наразі виконавиця лікується з фахівцем та не перенавантажує себе.

"Був якийсь період, коли я була гіперщаслива. Потім цей період змінився на велику кількість роботи і в мене з'явилося відчуття, що в мене так багато сил, що я можу працювати, як білка в колесі. Але тільки-но ти повертаєшся до цього безперервного процесу роботи, сили і ресурси твого організму внутрішні закінчуються. Новий депресивний епізод сказав: "Добрий день". Я така: "Ой, ні", - зізналась артистка.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова поділилася своїми планами на Новий рік. Виконавиця зізналась, як та з ким зустрічатиме свято.

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