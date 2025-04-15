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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
416
Час на прочитання
2 хв

alyona alyona розсекретила, скільки витрачає на життя в селі, і заговорила про купівлю землі

Артистка також розповіла, як вони з коханим поділили домашні обов’язки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
alyona alyona

alyona alyona

Українська реперка alyona alyona, яка в дуеті з Jerry Heil представляла Україну на “Євробаченні-2024”, розсекретила, скільки коштів витрачає на життя в селі.

Ще торік виконавиця зізналась, що разом із коханим мешкає в Івано-Франківській області. Артистка зізнається, що їй неабияк подобається місцевість. alyona alyona займається власним садом, вирощує рослини. Ба більше, у співачки навіть на балконі є горщики з квітами. А от обранець артистки Володимир відповідає за консервацію.

“По консервації у мене Володька (бойфренд — прим. ред.): гриби, вишні, огірочки, полуниця. Я по клумбах. Оце моє: рослинки садить. Мало того, що під балконом у мене є мій клаптик землі, та ще й на самому балконі. Я вже купила кашпо засадила тюльпанами й нарцисами. Дуже чекаю на той момент, коли буде можливість придбати собі житло, землю і все”, — розповіла артистка на проєкті "Тур зірками”.

alyona alyona / © Instagram/Alyona Alyona

alyona alyona / © Instagram/Alyona Alyona

alyona alyona говорить, що на життя в селі витрачає близько двох тисяч доларів. До цієї суми входить і оренда житла, і медицина, і автомобіль, і їжа. Співачка зазначила, якби жила в Києві, то й витрати були б більші. Виконавиця також ділиться, що мріє вже про купівлю власного житла або землі. Однак наразі в alyona alyona такої можливості немає.

“Я витрачаю набагато менше, бо менше кудись їжджу. Будь-яка поїздка в столиці — це десь сісти поїсти, якийсь готель. Якщо брати оренду житла, здоров’я, автомобіль — це десь дві тисячі доларів на місяць. Це з харчуванням, з поїздками й з усім”, — ділиться співачка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Цимбалару розповіла про свої витрати під час війни. Також артистка зізналась, що приносить їй найбільший дохід.

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Дата публікації
Кількість переглядів
416
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