ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

alyona alyona серйозно захворіла і пожалілась на свій стан: "Аж боляче дихати"

Артистка чесно зізналась, що її непокоїть.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
alyona alyona

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona, справжнє ім'я якої Альона Савраненко, серйозно захворіла.

Про проблеми зі здоров'ям артистка розповіла в соцмережі Threads. Виконавиця говорить, що хвороба різко дала про себе знати. Ще за день до цього знаменитість почувалась чудово. А потім стан alyona alyona погіршився. Співачка говорить, що в неї діагностували бронхіт. Виконавиця зізнається, що почувається настільки зле, що їй аж дихати тяжко.

"Захворіла цим грипом, що всі хворіють. Бронхіт такий, що аж боляче дихати. А вчора як огірок була. Це воно з віком так косить? Чи це якісь нові болячки такі, що прогресують? Не люблю хвороби", - поділилась виконавиця.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Наразі alyona alyona лікується. Тим часом підписники виконавиці підтримали її, дали поради, як швидко одужати, і побажали якомога скоріше вилікуватися.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ада Роговцева пожалілась на проблеми зі здоров'ям. Артистка зізналась, що від січня її мучать хвороби.

Дата публікації
Кількість переглядів
128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie