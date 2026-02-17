alyona alyona серйозно захворіла і пожалілась на свій стан: "Аж боляче дихати"

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona, справжнє ім'я якої Альона Савраненко, серйозно захворіла.

Про проблеми зі здоров'ям артистка розповіла в соцмережі Threads. Виконавиця говорить, що хвороба різко дала про себе знати. Ще за день до цього знаменитість почувалась чудово. А потім стан alyona alyona погіршився. Співачка говорить, що в неї діагностували бронхіт. Виконавиця зізнається, що почувається настільки зле, що їй аж дихати тяжко.

"Захворіла цим грипом, що всі хворіють. Бронхіт такий, що аж боляче дихати. А вчора як огірок була. Це воно з віком так косить? Чи це якісь нові болячки такі, що прогресують? Не люблю хвороби", - поділилась виконавиця.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Наразі alyona alyona лікується. Тим часом підписники виконавиці підтримали її, дали поради, як швидко одужати, і побажали якомога скоріше вилікуватися.

