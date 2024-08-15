alyona alyona шокувала, як українці за кордоном її обдурили і дали на допомогу ЗСУ фальшиві гроші

Одна з представниць України на "Євробаченні-2024", реперка alyona alyona шокувала, як українці за кордоном її нахабно обдурили.

У виконавиці днями відбувся концерт за кордоном, де зібралося близько 500 українців. Після виступу артистка ділилася радісною новиною, що молодь задонатила на допомогу ЗСУ сім тисяч гривень. Кошти вони дали в руки бек-вокалістці та попросили переказати їх на благодійний збір.

"Того дня хтось під сценою дав в руки моїй бек-вокалістці Вероніці жменю тисяч гривень і попросив передати, як донат на допомогу ЗСУ. Ми дуже всі зраділи, бо в мене саме триває збір і було дуже приємно за людську небайдужість", - пригадала артистка.

Фальшиві гроші, яку молодь дала alyona alyona / Фото: Instagram/Alyona Alyona

Звісно ж, alyona alyona поділилася приємними новинами у своєму Instagram з підписниками. Однак пильні користувачі звернули увагу, що то не справжні кошти, а сувенірні. Артистка говорить, що їй стало неабияк прикро, що деякі українці за кордоном дозволяють собі такі жарти. Сама ж alyona alyona замінить сувенірні сім тисяч гривень справжніми, які задонатить на збір для військових зі своєї кишені.

"Коли я виклала про це сторіз і поділилась своєю радістю, один з українців написав, що це несправжні гривні. Тоді я дістала цю жменю гривень, розгорнула її, і виявилось, що це дійсно сувеніри. Я зазвичай довіряю людям і мені було так сумно, що деякі українці за кордоном дозволяють собі такі жарти, в той час, коли зовсім не смішно хлопцям і дівчатам на передовій", - обурилася виконавиця.

alyona alyona вказали, що кошти - фальшиві / Фото: Instagram/Alyona Alyona

Нагадаємо, нещодавно колишній продюсер співака Олега Винника засумнівався, що він допомагає ЗСУ. Олександр Горбенко говорить, що команда виконавця показує одні й ті ж автівки та не надає жодних звітів про витрачені кошти.

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