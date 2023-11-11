alyona alyona шокувала, як в дитинстві батьки її булили через зайву вагу

Українська реп-виконавиця alyona alyona вирішила бути відвертою зі своїми прихильниками і пригадала, як її булили через зайву вагу в дитинстві.

Зокрема, артистка пригадала свої шкільні роки. На сторінці в Instagram Альона розповіла, що до шостого класу її ніхто не хейтив через зайві кіло. Вона мала багато друзів, перше кохання. Артистка ходила на танці, співала на сцені. Допоки майбутня зірка з батьками не переїхала до іншого міста і пішла до гімназії:

"А потім гімназія... Вона була маленька, десь до 200 учнів. І я єдина там була така добре смачна. А ще одяг: як не крути, але він мені додавав років 10. В 11 на 20. Як вчителька. Дякую бабусі, що трохи з гуманітарки передавала чогось сучасного й відповідних розмірів. За це старшокласники трохи мене стібали. Був такий хлопець Лев, який міг навіть ногою вдарити по жопі, бо в нас однакові портфелі. А після уроків приставав, бо я мала вже другий розмір грудей у тому віці", - почала розповідь Альона.

alyona alyona в дитинстві / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona в дитинстві / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

За словами артистки, бути в тілі їй передалося по татовій лінії. І батьки Альони сподівалися, що вона витягнеться з часом, як це зробили тато зірки і її тітка, сестра батька.

Альона зізналася, що обожнювала взяти в бібліотеці казки народів світу і читати їх годинами, при цьому їсти. Артистка зізнається, що в той момент до неї прийшов осуд:

"В школі – від старшаків. В суспільстві – всі ходили і щось капали моїм батькам на спільних застіллях, що я багато їм. В сім'ї – мама просто дивилася таким поглядом, мовчки, але очі все говорили: "Ну може не їж ти вже, га?". А тато запитував, чи пролажу я ще у двері й чи налазить на мене ще одяг", - пригадала неприємні моменти з дитинства співачка.

alyona alyona в дитинстві / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Альона поділилася, що через образу на зло всім їла тоді ще більше:

"Тому всі мамки, які в мене в приватних повідомленнях запитують, що робити, щоб дитина контролювала вагу – головне, не робіть так. Чи говорила я про це з батьками? Ні", - зізналася Альона.

Аритстка пояснила, що почала про це говорити зараз, аби розібратися, чому вона така виросла і "що саме її організм прикриває салком".

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, днями alyona alyona поділилася, що в неї є серйозні проблеми зі здоров'ям. Артистка вже перенесла операцію, здала необхідні аналізи, які показали не втішний результат.

Читайте також: