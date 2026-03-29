ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2223
Час на прочитання
2 хв

alyona alyona шокувала зізнанням про уколи для схуднення і життя без важливого органу

Артистка неочікувано зробила гучну заяву про схуднення та перенесену операцію.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona зізналася у досвіді використання препаратів для схуднення, висловилася про гейт через вагу та прийняття себе.

Артистка у відвертому образі — у топі та колготках — на своєму Instagram-акаунті зізналася, що думала про популярні препарати для схуднення, однак не покладає на них великих надій. За її словами в коментарі Юлії Норець, без зміни способу життя жодні ін’єкції не дадуть тривалого ефекту. Вона наголосила: головне — це системність у харчуванні та фізичній активності.

«У мене був такий досвід. Але уколи це не панацея, якщо ти живеш тим самим ритмом життя, яким і жив та у ньому ти набираєш, то уколи не допоможуть схуднути й утримати результат. Уколи це допоміжне. Те єдине, що працює, — це дефіцит калорій і регулярні фізичні навантаження», — сказала реперка.

alyona alyona та Юлія Норець / © Instagram/Alyona Alyona

Окрім цього, alyona alyona жорстко висловилася про гейтерів і зізналася, як реагує на образи через зовнішність. Вона переконана: критикують переважно ті, хто сам не задоволений власним життям. Водночас артистка не приховує — негатив іноді зачіпає, але вона швидко це проживає.

«Все життя несеться гейт. По-перше, ніхто нормальний, щасливий повноцінно й успішний ніколи в житті не буде гейтити. Гейтять нещасні люди. У голові собі кажу: „іди на**й“», — додала артистка.

Instagram-історія alyona alyona / © Instagram/Alyona Alyona

Також виконавиця поділилася особистими деталями про здоров’я та тіло. У своїх Instagram-історіях вона зізналася, що багато років живе без жовчного міхура, і підкреслила: ніколи не відповідала стандартам худорлявості. За її словами, будь-які зміни у вазі — це лише її рішення, а не реакція на тиск суспільства.

«Я ніколи не була худою. Якщо я захочу схуднути, то це абсолютно мій вибір — чи стану я тростиною, чи роздує мене, як повітряну кулю», — підсумувала alyona alyona.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona занепокоїла поверненням серйозного діагнозу і як від цього змінилася її зовнішність.

Дата публікації
Кількість переглядів
2223
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie