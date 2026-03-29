alyona alyona шокувала зізнанням про уколи для схуднення і життя без важливого органу

alyona alyona

Українська реперка alyona alyona зізналася у досвіді використання препаратів для схуднення, висловилася про гейт через вагу та прийняття себе.

Артистка у відвертому образі — у топі та колготках — на своєму Instagram-акаунті зізналася, що думала про популярні препарати для схуднення, однак не покладає на них великих надій. За її словами в коментарі Юлії Норець, без зміни способу життя жодні ін’єкції не дадуть тривалого ефекту. Вона наголосила: головне — це системність у харчуванні та фізичній активності.

«У мене був такий досвід. Але уколи це не панацея, якщо ти живеш тим самим ритмом життя, яким і жив та у ньому ти набираєш, то уколи не допоможуть схуднути й утримати результат. Уколи це допоміжне. Те єдине, що працює, — це дефіцит калорій і регулярні фізичні навантаження», — сказала реперка.

alyona alyona та Юлія Норець

Окрім цього, alyona alyona жорстко висловилася про гейтерів і зізналася, як реагує на образи через зовнішність. Вона переконана: критикують переважно ті, хто сам не задоволений власним життям. Водночас артистка не приховує — негатив іноді зачіпає, але вона швидко це проживає.

«Все життя несеться гейт. По-перше, ніхто нормальний, щасливий повноцінно й успішний ніколи в житті не буде гейтити. Гейтять нещасні люди. У голові собі кажу: „іди на**й“», — додала артистка.

Instagram-історія alyona alyona

Також виконавиця поділилася особистими деталями про здоров’я та тіло. У своїх Instagram-історіях вона зізналася, що багато років живе без жовчного міхура, і підкреслила: ніколи не відповідала стандартам худорлявості. За її словами, будь-які зміни у вазі — це лише її рішення, а не реакція на тиск суспільства.

«Я ніколи не була худою. Якщо я захочу схуднути, то це абсолютно мій вибір — чи стану я тростиною, чи роздує мене, як повітряну кулю», — підсумувала alyona alyona.

