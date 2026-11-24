alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Українська реперка alyona alyona розповіла, як змінився її раціон після операції зі зменшення шлунка.

Артистка вже втратила 14 кілограмів через місяць після хірургічного втручання та поступово визначає, які продукти їй підходять, а від чого поки доводиться відмовлятися.

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Виконавиця фактично заново знайомиться зі звичною їжею та вчиться контролювати порції. За її словами, вона не прагне повністю виключити різні продукти з меню, натомість намагається дотримуватися принципів збалансованого харчування.

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«Поступово відкриваю для себе продукти: щось заходить, а щось ні. Намагаюсь їсти все, просто правильну й збалансовану тарілку. Наприклад, бутерброд з трьох інгредієнтів я не їстиму. Якщо хліб, то лише цільнозерновий. Якщо крупи — гречка чи сочевиця. Хоча я можу покласти столову ложку, а з’їсти лише дві виделки», — поділилася реперка з «ЖВЛ».

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Водночас певні продукти поки залишаються під забороною або потребують обережності. Зокрема, серед свіжих овочів артистці не підходить спаржа, а з фруктів вона зараз обирає переважно банани та запечені яблука.

Найбільше alyona alyona сумує за виробами з тіста. Раніше вона любила випічку, однак після операції поки не може дозволити собі такі страви. Також реперка чекає, коли зможе знову скуштувати улюблену солону рибу.

«Тісто. Я б із задоволенням з’їла шматочок хачапурі, люблю заварне тісто, хліб. Запах випічки — те, що відпало, й я з цим живу. Теж чекаю момент, коли мені можна буде шматочок оселедця. Поки не ризикую», — зізналася виконавиця.

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alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Скільки важить alyona alyona після операції й як почувається

На операцію зі зменшення шлунка артистка вирушила з вагою 132 кілограми. Нині її вага становить 118 кілограмів — тобто за цей час вона схудла на 14 кг. Реперка вже помічає зміни не лише за цифрами на вагах, а й у повсякденному житті. Одним із перших відчутних результатів для неї стало те, що тепер легше долати сходи.

«Їздила провідувати подружку. У неї 11-й поверх, світла нема. Саме піднімаючись туди я вперше відчула, що схудла. Бо до операції мені треба було три зупинки, а зараз зупинялася перепочити лише два. Мені дійсно тепер легше», — наголосила зірка.

Зупинятися на досягнутому виконавиця не збирається. Після місячної перерви вона вже планує повернутися до тренувань у спортзалі та продовжити роботу над фізичною формою.

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