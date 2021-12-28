alyona alyona стала жертвою крадіїв: "Мене життя нічому не вчить"

alyona alyona стала жертвою крадіїв: "Мене життя нічому не вчить"

Неприємний інцидент стався зранку в Києві.

Українська реп-зірка Альона Савраненко, відома як alyona alyona, поділилася неприємними новинами.

Так, виконавиця розповіла, що стала жертвою крадіїв. Це сталося сьогодні, 28 грудня, зранку в Києві. В Альони витягли з рюкзака гаманець.

"Ось такий раночок. Рік тому також гаманець витягли. Щось мене життя нічому не вчить", - поділилася реперка.

alyona alyona обікрали / instagram.com/alyona.alyona.official

До слова, гаманець зірки все ж таки знайшли завдяки карткам. В Instagram-stories Альона опублікувала листування з дівчиною, яка про це розповіла.

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