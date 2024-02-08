alyona alyona та Jerry Heil офіційно стали представницями України на "Євробаченні-2024"

Українські співачки alyona alyona та Jerry Heil офіційно стали представницями України на міжнародному конкурсі "Євробачення-2024", який відбудеться в Мальме.

Про це повідомляє "Суспільне". Зазначається, що Суспільне Мовлення підписало з виконавицями необхідний договір, згідно з яким вони стають офіційними представницями України на міжнародному конкурсі.

Вже у травні на головній сцені "Євробачення-2024" в Мальме співачки з піснею Teresa & Maria змагатимуться за перемогу.

Зазначимо, 68-й за рахунком пісенний конкурс відбудеться в Швеції. Учасники виконають свої конкурсні пісні на головній сцені Malmo Arena. alyona alyona та Jerry Heil змагатимуться за право потрапити до фіналу 7 травня. Нещодавно організатори конкурсу оприлюднили імена ведучих.

До речі, до "Євробачення-2024" залишилося три місяці, однак вже розгорілися скандали довкола шоу. Ізраїль на конкурсі представлятиме співачка, яка жила в Росії та виступала в окупованому Криму. У Мережі вже обурені через участь виконавиці у "Євробаченні".

Читайте також: